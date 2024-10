Infortunati Milan, out in due contro il Bologna! Le ultime novità sui rossoneri che preoccupano i tifosi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Infortunati Milan, in due attaccanti non ci saranno contro il Bologna! Le ultime novità sui rossoneri che preoccupano i tifosi Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, avrà il reparto d’attacco particolarmente sguarnito alla voce centravanti in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo del Bologna. Sia Luka Jovic, a causa di alcuni Calcionews24.com - Infortunati Milan, out in due contro il Bologna! Le ultime novità sui rossoneri che preoccupano i tifosi Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024), in due attaccanti non ci sarannoil! LesuicheSecondo quanto appreso dalla redazione dinews24, Paulo Fonseca, tecnico del, avrà il reparto d’attacco particolarmente sguarnito alla voce centravanti in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo del. Sia Luka Jovic, a causa di alcuni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys-Inter, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Inzaghi - Tra poco più di un'ora scenderà l'Inter scenderà in campo contro lo Young Boys per la terza giornata di Champions League. (spaziointer.it)

Ultim’ora Milan, problemi in attacco: Camarda a Bologna - Visualizzazioni: 2 Ultim’ora Milan, il tecnico Fonseca dovrà fare di necessità virtù in previsione della sfida di sabato contro il Bologna. Vediamo in dettaglio. La trasferta di Bologna prevista per s ... (calciostyle.it)

Milan, Fonseca perde pezzi: due assenze pesanti contro il Bologna, ecco chi gioca - Dopo la gioia contro il Bruges, ai problemi di formazione contro il Bologna. Dall'infermeria rossonera arrivano cattive notizie. Il Milan ha regalato a sé stesso e ai propri tifosi una notte decisamen ... (msn.com)