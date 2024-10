Geoff Capes è morto a 75 anni: campione di lancio del peso e “uomo più forte del mondo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo dello sport piange la scomparsa di Geoff Capes, una delle figure più iconiche dell’atletica britannica e del mondo del sollevamento pesi. Capes, che ha rappresentato la Gran Bretagna nel lancio del peso in tre edizioni delle Olimpiadi, è morto all’età di 75 anni, come annunciato oggi dalla sua famiglia. Nato nel 1949 a Holbeach, Lincolnshire, Geoff Capes ha lasciato un’impronta indelebile nello sport. È stato un gigante, letteralmente e metaforicamente: con i suoi 2,06 metri di altezza e una forza straordinaria, ha dominato il getto del peso negli anni ’70 e ’80. Capes ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici (1972, 1976, 1980), affermandosi anche come due volte campione del Commonwealth. Ha stabilito numerosi record nazionali e internazionali durante la sua carriera, diventando un simbolo di forza e determinazione per il pubblico britannico. Thesocialpost.it - Geoff Capes è morto a 75 anni: campione di lancio del peso e “uomo più forte del mondo” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildello sport piange la scomparsa di, una delle figure più iconiche dell’atletica britca e deldel sollevamento pesi., che ha rappresentato la Gran Bretagna neldelin tre edizioni delle Olimpiadi, èall’età di 75, come annunciato oggi dalla sua famiglia. Nato nel 1949 a Holbeach, Lincolnshire,ha lasciato un’impronta indelebile nello sport. È stato un gigante, letteralmente e metaforicamente: con i suoi 2,06 metri di altezza e una forza straordinaria, ha dominato il getto delnegli’70 e ’80.ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici (1972, 1976, 1980), affermandosi anche come due voltedel Commonwealth. Ha stabilito numerosi record nazionali e internazionali durante la sua carriera, diventando un simbolo di forza e determinazione per il pubblico britco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Giovanni da Capestrano: profilo del Santo del giorno, 23 Ottobre - Scopri la vita e le opere di San Giovanni da Capestrano, il frate francescano che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa con il suo zelo missionario e la dedizione alla riforma e ... (quotidiano.net)

Accolti in Regione delegati delle capitali del vino. «Opportunità per stringere legami» - I rappresentanti delle 12 città in questi giorni sono a Verona per partecipare alla conferenza internazionale della rete Great Wine Capitals ... (veronasera.it)

Tendenze e implicazioni dell’automedicazione in farmacia: il report Fip - Un report della Fip ha messo in luce le opportunità per i farmacisti nel promuovere l’automedicazione responsabile. (farmaciavirtuale.it)