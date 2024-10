Crollano calcinacci in classe, evacuata una scuola a Forlimpopoli.“Forse colpa delle infiltrazioni” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Forlì, 23 ottobre 2024 – Quella che, agli occhi dei genitori, sembrava essere una prova di evacuazione, come se ne svolgono tante durante l’anno scolastico, era invece un vero e proprio allarme lanciato da uno degli insegnanti del primo piano. La ricostruzione: mancano 10 minuti alla campanella dell’uscita, ieri alla scuola media Marinelli di Forlimpopoli in via Crocette. In una delle aule al primo piano, la 2ªA, l’insegnante sente rumori sospetti provenire dal soffitto, per precauzione fa uscire gli alunni con qualche minuto di anticipo e, proprio mentre lascia la stanza, alcuni calcinacci del controsoffitto precipitano sulla cattedra. Ilrestodelcarlino.it - Crollano calcinacci in classe, evacuata una scuola a Forlimpopoli.“Forse colpa delle infiltrazioni” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Forlì, 23 ottobre 2024 – Quella che, agli occhi dei genitori, sembrava essere una prova di evacuazione, come se ne svolgono tante durante l’anno scolastico, era invece un vero e proprio allarme lanciato da uno degli insegnanti del primo piano. La ricostruzione: mancano 10 minuti alla campanella dell’uscita, ieri allamedia Marinelli diin via Crocette. In unaaule al primo piano, la 2ªA, l’insegnante sente rumori sospetti provenire dal soffitto, per precauzione fa uscire gli alunni con qualche minuto di anticipo e, proprio mentre lascia la stanza, alcunidel controsoffitto precipitano sulla cattedra.

