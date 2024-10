Ilgiorno.it - Cosa fare domenica nel Pavese? C’è un cammino imperdibile sulla Via Francigena

Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pavia, 23 ottobre 2024 – “Unper tutti”:i pavesi e gli amministratori percorreranno insieme il tratto di 12 chilometri della viache attraversa il capoluogo. Il percorso, che sarà affrontato anche se dovesse piovere, sarà l’occasione per raccogliere idee e suggerimenti destinati a migliorare il tragitto che presenta diverse criticità. I pellegrini e, se lo vorranno anche i loro cani, si ritroveranno alle 9,45 in piazzale Ghinaglia per raggiungere con una navetta l’osteria Maltrainsema. Da lì il gruppo si muoverà alle 10, quindi si fermerà al Lido per un rinfresco e ripartirà per raggiungere la chiesa di San Lazzaro nella zona est della città, che sarà eccezionalmente aperta per una visita.