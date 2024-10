Corruzione, l’inchiesta si allarga: indagati due dirigenti di Tim e Ntt Data. “Mazzetta da 50mila euro” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La guardia di finanza, coordinata dalla Procura, effettuato una nuova attività antiCorruzione: nel mirino due dirigenti di Tim e Ntt Data. Corruzione ed ancora Corruzione. La Procura della Repubblica di Roma potrebbe aver definitivamente scoperchiato un sistema di cui non si vede la fine. Tanto più che i pm e la guardia di finanza, nelle loro comunicazioni a seguito delle varie attività svolte, lasciano intendere che la bufera sia solo alla pioggia iniziale. Corruzione, l’inchiesta si allarga (CANVA FOTO) – Notizie.comCosì, a partire dalle indagini sull’ex direttore generale business di Sogei Paolino Iorio e sull’imprenditore Massimo Rossi, arrestati nei giorni scorsi, si è giunti oggi a Tim spa e Ntt Data Italia spa. Notizie.com - Corruzione, l’inchiesta si allarga: indagati due dirigenti di Tim e Ntt Data. “Mazzetta da 50mila euro” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La guardia di finanza, coordinata dalla Procura, effettuato una nuova attività anti: nel mirino duedi Tim e Ntted ancora. La Procura della Repubblica di Roma potrebbe aver definitivamente scoperchiato un sistema di cui non si vede la fine. Tanto più che i pm e la guardia di finanza, nelle loro comunicazioni a seguito delle varie attività svolte, lasciano intendere che la bufera sia solo alla pioggia iniziale.si(CANVA FOTO) – Notizie.comCosì, a partire dalle indagini sull’ex direttore generale business di Sogei Paolino Iorio e sull’imprenditore Massimo Rossi, arrestati nei giorni scorsi, si è giunti oggi a Tim spa e NttItalia spa.

