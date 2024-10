Gaeta.it - Città del Messico trionfa con Handshake Speakeasy: i migliori bar del mondo per il 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella recente cerimonia di premiazione tenutasi a Madrid, il bardidelè stato incoronato come il miglior bar delsecondo la prestigiosa lista dei The World’s Best Bars. Questo locale, noto per il suo accesso attraverso un passaggio segreto nel quartiere di Colonia, rappresenta non solo un punto di riferimento nella scena della mixologia, ma anche un esempio di cultura e convivialità nel cuore della capitale messicana. Non meno notevole è l’ascesa del Bar Leone di Hong Kong, che ha conquistato un notevole secondo posto, portando l’italianità neldel bere a nuovi livelli.didel: il gioiello della mixologia Il successo dinon è frutto di una semplice coincidenza.