C’è davvero un bonus stipendi in manovra? Cosa cambierà nelle buste paga fino a 40mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma. 23 ottobre 2024 – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il taglio del cuneo fiscale per il 2025, annunciando che grazie alla manovra finanziaria (firmata oggi da Mattarella) la misura interesserà un numero ancora più ampio di lavoratori. Durante un evento della Lega a Genova, Giorgetti ha dichiarato che “1,3 milioni di lavoratori in più”saranno coinvolti, estendendo l’agevolazione ai redditi fino a 40mila euro, rispetto ai 13 milioni già interessati dal provvedimento in vigore per i redditi fino a 35mila euro. Un intervento, quello sul cuneo, che alcuni hanno inquadrato, impropriamente, come “bonus stipendi”. L'obiettivo del governo è rendere strutturale questo taglio, che già oggi garantisce circa 100 euro in più in busta paga per chi guadagna fino a 35mila euro. Quotidiano.net - C’è davvero un bonus stipendi in manovra? Cosa cambierà nelle buste paga fino a 40mila euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma. 23 ottobre 2024 – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il taglio del cuneo fiscale per il 2025, annunciando che grazie allafinanziaria (firmata oggi da Mattarella) la misura interesserà un numero ancora più ampio di lavoratori. Durante un evento della Lega a Genova, Giorgetti ha dichiarato che “1,3 milioni di lavoratori in più”saranno coinvolti, estendendo l’agevolazione ai redditi, rispetto ai 13 milioni già interessati dal provvedimento in vigore per i redditia 35mila. Un intervento, quello sul cuneo, che alcuni hanno inquadrato, impropriamente, come “”. L'obiettivo del governo è rendere strutturale questo taglio, che già oggi garantisce circa 100in più in bustaper chi guadagnaa 35mila

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Davvero nella Manovra 2025 c’è una “cifra record” per la sanità come dice Giorgia Meloni? - Per la premier Meloni "non ci sono mai state così tante risorse" per la sanità. L'aumento previsto per l'anno prossimo, però, è di appena 880 milioni di euro circa. A mostrarlo è il Documento programmatico di bilancio, varato dal governo insieme ... (Fanpage.it)

Tassa sulle sigarette per finanziare la sanità - ci sarà davvero? Le novità in Manovra e cosa succede ora - Una maxi tassa di scopo sulle sigarette (da 5 euro) per finanziare la sanità pubblica al collasso con circa 13 miliardi di euro. La proposta, lanciata dagli oncologi e spalleggiata... (Ilmessaggero.it)