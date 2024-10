Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Poco: portavi via 98 pc (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Furto alla scuola media Marco Polo di Calvizzano. Una banda di malviventi, entrati all’interno dell’istituto probabilmente nella notte, sono riusciti a portare via ben 98 computer. A darne notizia è Il Mattino. Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Poco: portavi via 98 pc Un danno di oltre 60mila euro fanno sapere dalla scuola di L'articolo Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Poco: portavi via 98 pc Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Poco: portavi via 98 pc Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FurtomediaPolo di. Una banda di malviventi, entrati all’interno dell’istituto probabilmente nella notte, sono riusciti a portare via ben 98 computer. A darne notizia è Il Mattino.invia 98 pc Un danno di oltre 60mila euro fanno sapere ddi L'articoloinvia 98 pc Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calvizzano, raid dei ladri a scuola: rubati 98 computer - Furto di computer alla scuola Marco Polo di Calvizzano. L'istituto scolastico di via Aldo Moro è finito nel mirino dei ladri che, secondo le prime ricostruzioni, sono riusciti a rubare ... (ilmattino.it)

I NOMI. Tentano furto auto, obbligo di firma per due giovanissimi - I due sono stati traditi dal sistema di antifurto dell’auto che, oltre ad azionare l’allarme sonoro, ne ha arrestato il motore dopo appena un centinaio di metri ... (casertace.net)

Strage di Erba, inammissibile la richiesta di revisione del processo per Rosa e Olindo - Per i giudici “ Olindo e Rosa soli colpevoli” e non ci sarebbe “nessuna nuova prova”. I due coniugi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre d ... (internapoli.it)