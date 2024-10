Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora | Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Zoeil piùsu: “”. In uno dei più grandi colpi di scena del MCU, ladi Zoeè morta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. Il viaggio nel tempo ha aperto la porta al suo ritorno in Avengers: Endgame, anche se come variante precedente a Guardiani della Galassia. Quando James Gunn è tornato al franchise, ha stabilito che questanon si era innamorata – e probabilmente non si sarebbe innamorata – di Star-Lord e l’ha fatta unire ai Ravagers al posto dei Guardiani. In una nuova intervista,ha ripensato al periodo in cui ha interpretato il personaggio e ha condiviso il suo piùriguardo al ruolo dellaoriginale nei capitoli finali della Saga dell’Infinito.