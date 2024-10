X Factor, Jake La Furia: “Per un rapper è difficile essere convincente” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – A un paio di giorni dalle Live di X Factor, Jake La Furia ha parlato dell’assenza di rapper all’interno della sua squadra. “Un percorso convincente per un rapper a X Factor è molto difficile”, ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos. Il rap, ha spiegato il giudice di X Factor, “ha bisogno di requisiti particolari e adesso ci sono dei talent che fanno esattamente questo in cui tutti combattono ad armi pari”. Inoltre, il rapper non è stato convinto dalle audizioni: “Nessuno mi ha convinto veramente per diversi motivi ma più che altro perché ci vuole un talento veramente versatile per fare un percorso al pari degli altri”. Un rapper a X Factor, secondo La Furia, dovrebbe essere in grado di “affrontare delle cose molto pop e allo stesso tempo scrivere velocemente anche delle cose molto profonde dentro altri pezzi. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – A un paio di giorni dalle Live di XLaha parlato dell’assenza diall’interno della sua squadra. “Un percorsoper una Xè molto”, ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos. Il rap, ha spiegato il giudice di X, “ha bisogno di requisiti particolari e adesso ci sono dei talent che fanno esattamente questo in cui tutti combattono ad armi pari”. Inoltre, ilnon è stato convinto dalle audizioni: “Nessuno mi ha convinto veramente per diversi motivi ma più che altro perché ci vuole un talento veramente versatile per fare un percorso al pari degli altri”. Una X, secondo La, dovrebbein grado di “affrontare delle cose molto pop e allo stesso tempo scrivere velocemente anche delle cose molto profonde dentro altri pezzi.

