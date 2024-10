Iodonna.it - T-shirt con chiusura a fiocco, pantaloni a vita alta e occhiali da sole vintage: la regina si mescola alla perfezione con i giovani imprenditori

(Di martedì 22 ottobre 2024) Al fianco deidel proprio Paese, Rania di Giordania sembra rinre ersi a loro. Lamediorientale li ha incontrati ad Amman per discutere dei loro progetti di generazione di reddito, nell’ambito di un programma di sponsorizzazione che ha sostenuto fino a 190 iniziative in tutta la Giordania. L’incontro ha messo in luce l’impegno dellanel sostenere i, ma anche la sua eleganza casual. Rania di Giordania best look guarda le foto Rania di Giordania, casual con stile Laha optato per un look minimalista ma di grande effetto.