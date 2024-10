Sonego cerca l’acuto in un 2024 difficile, Musetti vuole avvicinare la top-15: a Vienna è derby al primo turno (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dalle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, l‘Atp 500 di Vienna si prepara a offrire spunti interessanti anche in un martedì in cui il protagonista sarà senza ombra di dubbio Dominic Thiem. L’austriaco, già celebrato domenica sera con un set d’esibizione contro Zverev e oltre 5000 spettatori ad assistere, sfida Luciano Darderi sul centrale, ma in contemporanea sul secondo campo altri due azzurri daranno vita a un bel derby. Si tratta dei due Lorenzo, ovvero Musetti e Sonego. Queste sono settimane importanti anche in ottica convocazioni verso le Finals di Coppa Davis e tutti i papabili provano a piazzare la zampata vincente per convincere il capitano Filippo Volandri. Ad oggi sembrano minime le chances di vedere a Malaga Lorenzo Sonego, già escluso a settembre e autore di un 2024 decisamente sotto il par. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dalle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, l‘Atp 500 disi prepara a offrire spunti interessanti anche in un martedì in cui il protagonista sarà senza ombra di dubbio Dominic Thiem. L’austriaco, già celebrato domenica sera con un set d’esibizione contro Zverev e oltre 5000 spettatori ad assistere, sfida Luciano Darderi sul centrale, ma in contemporanea sul secondo campo altri due azzurri daranno vita a un bel. Si tratta dei due Lorenzo, ovvero. Queste sono settimane importanti anche in ottica convocazioni verso le Finals di Coppa Davis e tutti i papabili provano a piazzare la zampata vincente per convincere il capitano Filippo Volandri. Ad oggi sembrano minime le chances di vedere a Malaga Lorenzo, già escluso a settembre e autore di undecisamente sotto il par.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Musetti-Sonego - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE MUSETTI-SONEGO IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 MUSETTI-SONEGO (DIRETTA) The post LIVE – Musetti-Sonego, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di ... (Sportface.it)

Musetti-Sonego oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 - . I due giocatori sono pianificati come quarto match di giornata dalle ore 12. 00 sul #Glaubandich Court, al termine del derby francese che vedrà opposti i suddetti Monfils e Halys. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev. (Sportface.it)

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il derby italiano può riservare sorprese - Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un derby, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. (Oasport.it)