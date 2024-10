Scooterista travolge una donna: sono entrambi in gravi condizioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno scooter ha travolto una donna che stava attraversando la strada. sono entrambi rimasti feriti, anche lo Scooterista che – dopo l'impatto – è franato sull'asfalto. entrambi sono stati soccorsi ma ad avere la peggio è stata la donna, una 56enne. L'incidente stradale è avvenuto lunedì sera Bresciatoday.it - Scooterista travolge una donna: sono entrambi in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno scooter ha travolto unache stava attraversando la strada.rimasti feriti, anche loche – dopo l'impatto – è franato sull'asfalto.stati soccorsi ma ad avere la peggio è stata la, una 56enne. L'incidente stradale è avvenuto lunedì sera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scooter travolge una donna : sono entrambi in gravi condizioni - Uno scooter che stava percorrendo la propria strada ha travolto una donna che stava attraversando la strada. Sono entrambi rimasti feriti. Dunque anche lo scooterista che, dopo l'impatto, è franato sull'asfalto. Entrambi sono stati soccorsi ma ad avere la peggio è stata la donna, di 56 anni... (Trentotoday.it)

La bella storia della maestra e dei suoi alunni - sempre insieme dopo 50 anni : “Una donna solare”. E lei : “Sono molto fortunata - oggi è difficile creare un rapporto del genere” - L'articolo La bella storia della maestra e dei suoi alunni, sempre insieme dopo 50 anni: “Una donna solare”. La storia della maestra Chiara Cardo e dei suoi ex alunni delle elementari di Mellaredo di Pianiga (in provincia di Venezia) è un esempio unico di come un legame possa durare nel tempo e superare le generazioni. (Orizzontescuola.it)

Una donna cepagattese partorisce in casa la piccola Cecilia : “Nelle ultime settimane non sono mancati pareri non richiesti” - Lo scorso venerdì sera, 18 ottobre, è nata nella tranquillità della sua casa alle ore 3.33 la piccola Cecilia. Mamma Elisa e papà Giuseppe di Cepagatti hanno dato il benvenuto alla terza figlia, una bimba nata a 40 settimane e 4 giorni, di 3.580 kg di peso e lunga 52 cm. “Nelle scorse... (Ilpescara.it)