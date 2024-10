Sport.periodicodaily.com - Roma-Dinamo Kiev: le probabili formazioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata di Europa League 2024/2025. Dopo un avvio stentato sarà vietato fallire per i giallorossi se vogliono sperare ancora nella qualificazione diretta al turno successivo.si giocherà giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi devono assolutamente rilanciarsi visto che l’avventura europea non è certo iniziata nel migliore dei modi. Il debutto casalingo contro l’Atletico Bilbao, che ha portato soltanto un punto, è seguito alla brutta sconfitta in Svezia contro l’Elfsborg per 1-0. Non è momento facile nemmeno in campionato dove nell’ultima uscita è arrivato il primo ko della gestione Juric contro l’Inter. Peggio hanno fatto gli ucraini, con due sconfitte in altrettante partite.