Ritorno dei controlli alle frontiere in Europa: ecco i Paesi coinvolti e le motivazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Diversi Stati europei hanno recentemente avviato il rafforzamento dei controlli alle frontiere, una misura utilizzata per contrastare l’immigrazione irregolare e garantire la sicurezza interna. Questa decisione, presa nell’ambito del Codice frontiere Schengen, è motivata da preoccupazioni legate a situazioni di crisi globale e rischi per l’ordine pubblico. In questo articolo, esploreremo i Paesi che hanno attuato controlli alle frontiere, i motivi alla base di tali scelte e i periodi di applicazione delle misure. La situazione in Germania La Germania ha avviato controlli di frontiera ai valichi terrestri che si estendono fino al 15 marzo 2025. Questa decisione è stata giustificata dalla crescente pressione migratoria e dalle preoccupazioni legate alla sicurezza. Gaeta.it - Ritorno dei controlli alle frontiere in Europa: ecco i Paesi coinvolti e le motivazioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Diversi Stati europei hanno recentemente avviato il rafforzamento dei, una misura utilizzata per contrastare l’immigrazione irregolare e garantire la sicurezza interna. Questa decisione, presa nell’ambito del CodiceSchengen, è motivata da preoccupazioni legate a situazioni di crisi globale e rischi per l’ordine pubblico. In questo articolo, esploreremo iche hanno attuato, i motivi alla base di tali scelte e i periodi di applicazione delle misure. La situazione in Germania La Germania ha avviatodi frontiera ai valichi terrestri che si estendono fino al 15 marzo 2025. Questa decisione è stata giustificata dalla crescente pressione migratoria e dpreoccupazioni legate alla sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francia e Germania cambiano rotta : tornano i controlli alle frontiere. Linea dura in 8 Paesi Ue - . La Francia effettuerà controlli temporanei alle frontiere con sei Paesi limitrofi, a partire dal 1° novembre 2024, per prevenire i rischi per la sicurezza derivanti dalla possibile recrudescenza del terrorismo, dall’immigrazione irregolare e dai fenomeni di violenza ad essa legati. […] The post Francia e Germania cambiano rotta: tornano i controlli alle frontiere. (Lidentita.it)

"Immigrazione fuori controllo" : anche la Francia pensa ai controlli alle frontiere - Michel Barnier ha dichiarato che Parigi "non ha più un controllo soddisfacente sulla sua politica migratoria e di integrazione". Il primo ministro francese ha quindi ribadito la volontà di rafforzare il controllo delle frontiere. (Ilgiornale.it)

Migranti - al via da oggi in Germania i controlli rafforzati alle frontiere : cosa cambia - Continua a leggere . Da questa mattina la Germania ha ripristinato, per la durata di almeno sei mesi i controlli alle frontiere, sospendendo di fatto la libera circolazione dentro l'Ue come previsto dagli accordi di Schengen. Â La misura, ha spiegato la ministra dell'Interno, ha l'obiettivo di "contrastare l'immigrazione clandestina". (Fanpage.it)