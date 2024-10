Persone scomparse, in Umbria 136 denunce nel 2024: 92 quelle ritrovate (Di martedì 22 ottobre 2024) Le denunce di Persone scomparse in Umbria, nel primo semestre del 2024, sono state 136 (l'1,16% del totale nazionale). I ritrovati sono stati 92, mentre 44 risultano ancora ricercati. Nel 2023 gli scomparsi erano stati 110, con 89 ritrovati e 21 spariti. L'analisi dei dati relativi ai Perugiatoday.it - Persone scomparse, in Umbria 136 denunce nel 2024: 92 quelle ritrovate Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lediin, nel primo semestre del, sono state 136 (l'1,16% del totale nazionale). I ritrovati sono stati 92, mentre 44 risultano ancora ricercati. Nel 2023 gli scomparsi erano stati 110, con 89 ritrovati e 21 spariti. L'analisi dei dati relativi ai

