Napoli, rinnovo Kvara: “Si cerca di raggiungere un accordo fino al 2030. L’attaccante chiede 8 milioni per 5 anni” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle prossime settimane, la dirigenza partenopea continuerà a lavorare per il rinnovo di Krava. L’attaccante azzurro continua a percepire l’ingaggio, seppure leggermente aumentato quest’anno, del momento della firma di due anni fa e, nonostante le grandi prestazioni e lo Scudetto vinto un anno fa non è stato ancora aumentato. La volontà di Aurelio De Laurentiis L'articolo Napoli, rinnovo Kvara: “Si cerca di raggiungere un accordo fino al 2030. L’attaccante chiede 8 milioni per 5 anni” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle prossime settimane, la dirigenza partenopea continuerà a lavorare per ildi Krava.azzurro continua a percepire l’ingaggio, seppure leggermente aumentato quest’anno, del momento della firma di duefa e, nonostante le grandi prestazioni e lo Scudetto vinto un anno fa non è stato ancora aumentato. La volontà di Aurelio De Laurentiis L'articolo: “Sidiunalper 5

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chelsea - super RINNOVO per Jackson : l’attaccante firma per altri nove anni con i Blues - Ora è ufficiale: Nicolas Jackson ha rinnovato per altri nove anni con il Chelsea. […]. Il calciatore resterà legato ai Blues per altri nove anni, ecco il comunicato ufficiale del club. Un prolungamento da record per il centravanti che sembra piacere molto a Maresca. Ecco il comunicato Nicolas Jackson ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea. (Calcionews24.com)

David Inter - l’attaccante CHIARISCE : «Vi spiego la situazione sul mio RINNOVO» - David Inter, l’attaccante del Lille ribadisce di non aver ancora deciso se rinnovare il contratto con il club francese. Ecco le dichiarazioni Intervenuto in zona mista dello stadio di Valenciennes dopo la vittoria nel playoff di andata per le qualificazioni alla Champions League contro lo Slavia Praga, David, obiettivo del calciomercato Inter, ha dichiarato: PAROLE – «Non stiamo ancora ... (Calcionews24.com)