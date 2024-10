Napoli, ciclista 86enne investito e ucciso da un camion in via Argine (Di martedì 22 ottobre 2024) Grave incidente stradale, questa mattina, nella periferia orientale di Napoli. Un ciclista di 86 anni, residente a Barra, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in via Argine, all’incrocio con via Principe di Napoli. Napoli, ciclista 86enne investito e ucciso da un camion in via Argine I fatti intorno alle 11. L'articolo Napoli, ciclista 86enne investito e ucciso da un camion in via Argine Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, ciclista 86enne investito e ucciso da un camion in via Argine Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grave incidente stradale, questa mattina, nella periferia orientale di. Undi 86 anni, residente a Barra, ha perso la vita dopo essere statoda unin via, all’incrocio con via Principe dida unin viaI fatti intorno alle 11. L'articoloda unin viaTeleclubitalia.

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - Il camionista, dopo l’incidente, si è fermato per prestare soccorso all’anziano, evidenziando una responsabilità immediata da parte sua; nonostante ciò, le ferite riportate dal ciclista si sono rivelate fatali. La velocità del camion e la possibile distrazione dell’autista sono tra le ipotesi investigate dalle autorità competenti. (Gaeta.it)

Napoli - muore ciclista investito da un camion - Inutili i soccorsi: l’uomo, ricoverato all’ospedale del Mare, è deceduto dopo circa un’ora. A breve l’autista – fermato dalla Polizia Municipale – sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici del caso. Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale a Napoli stamattina dove un camion ha travolto un ciclista di 86 anni in via Argine. (Anteprima24.it)

