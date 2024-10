Napoli, che mazzata per Conte: tifosi rimasti senza parole (Di martedì 22 ottobre 2024) In casa Napoli, dopo la vittoria contro l’Empoli, bisogna registrare una brutta mazzata per lo stesso Antonio Conte. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il campionato è tornato nello scorso weekend. A guidare la nostra Serie A è ancora il Napoli di Antonio Conte. Il team partenopeo, infatti, ha battuto domenica scorsa in trasferta una delle sorprese di questo primo scorcio di stagione: l’Empoli di Roberto D’Aversa. Cattive notizie per Conte (LaPresse) tvplay.itIl Napoli, soprattutto nella prima frazione di gara, ha sofferto le trame offensive del team toscano, ma poi è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia nel secondo tempo. Con questo successo, dunque, la squadra di Antonio Conte si è confermato al primo posto. Tvplay.it - Napoli, che mazzata per Conte: tifosi rimasti senza parole Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In casa, dopo la vittoria contro l’Empoli, bisogna registrare una bruttaper lo stesso Antonio. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il campionato è tornato nello scorso weekend. A guidare la nostra Serie A è ancora ildi Antonio. Il team partenopeo, infatti, ha battuto domenica scorsa in trasferta una delle sorprese di questo primo scorcio di stagione: l’Empoli di Roberto D’Aversa. Cattive notizie per(LaPresse) tvplay.itIl, soprattutto nella prima frazione di gara, ha sofferto le trame offensive del team toscano, ma poi è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia nel secondo tempo. Con questo successo, dunque, la squadra di Antoniosi è confermato al primo posto.

Mazzata Kvara - l’annuncio spiazza tutti : ma il Napoli gongola - Queste parole però non sono positive per lui, tutt’altro. Uno dei giocatori azzurri più bersagliati nelle ultime settimane è Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore albanese-kosovaro è stato vicino al Napoli in estate senza poi però che la trattativa si concretizzasse realmente. Nella gara tra Georgia e Albania, persa dalla sua nazionale, il numero 77 azzurro ha fatto fatica a superare il centrale ... (Spazionapoli.it)

“Milan più attrezzato” - che mazzata in diretta per il Napoli di Conte - itL’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “La squadra di Fonseca, per il mio parere, è quella più attrezzata per togliere lo scudetto all’Inter. A passare in vantaggio sono stati i rossoneri con Pulisic. Proprio dopo questa grande prestazione dei rossoneri, di fatto, è arrivata una ‘mazzata’ in diretta per il Napoli di Conte. (Spazionapoli.it)

Osimhen - nessun dietrofront : ora è ufficiale - che mazzata per il Napoli - Infatti, Ivan Toney ha firmato un contratto fino al 2028 con gli arabi. Osimhen non andrà al Ah Ahli (LaPresse) SpazioNapoliNel frattempo, nel pieno della notte italiana, l’Al Ahli ha ufficializzato l’alternativa al bomber nigeriano, tirandosi completamente fuori dalla corsa per il Pallone d’Oro africano. (Spazionapoli.it)