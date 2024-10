Morgan furioso contro Asia Argento: “Come si permette di dire che mi drogo?” (Di martedì 22 ottobre 2024) La tensione tra Morgan e Asia Argento si riaccende e questa volta si fa sentire più forte che mai. Il cantautore, noto per la sua personalità eclettica e le sue esibizioni fuori dal comune, non ha preso bene le recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna Asia Argento durante l’intervista a Verissimo, andata in onda il 19 ottobre 2024. L’attrice aveva fatto pesanti riferimenti al loro rapporto e, soprattutto, a quello che Morgan avrebbe con la figlia Anna Lou, parlando anche di presunte sue dipendenze. Il racconto di Asia Argento a Verissimo Durante l’intervista, Asia Argento ha ripercorso il difficile rapporto con Morgan, parlando delle sue presunte assenze nella vita della figlia e aggiungendo una riflessione particolarmente pungente: “Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata”. Dilei.it - Morgan furioso contro Asia Argento: “Come si permette di dire che mi drogo?” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La tensione trasi riaccende e questa volta si fa sentire più forte che mai. Il cantautore, noto per la sua personalità eclettica e le sue esibizioni fuori dal comune, non ha preso bene le recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex compagnadurante l’intervista a Verissimo, andata in onda il 19 ottobre 2024. L’attrice aveva fatto pesanti riferimenti al loro rapporto e, soprattutto, a quello cheavrebbe con la figlia Anna Lou, parlando anche di presunte sue dipendenze. Il racconto dia Verissimo Durante l’intervista,ha ripercorso il difficile rapporto con, parlando delle sue presunte assenze nella vita della figlia e aggiungendo una riflessione particolarmente pungente: “Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata”.

