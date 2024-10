Militare disperso nel lago di Bolsena: ricerche senza sosta (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio, un giovane Militare dell’Aviazione dell’Esercito è scomparso nelle acque del lago di Bolsena durante un’esercitazione a Capodimonte. La dinamica dell’accaduto, ancora in fase di ricostruzione, suggerisce che il Militare si sia immerso nell’acqua durante l’attività addestrativa, ma non sia più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le operazioni di soccorso sono state avviate con la massima urgenza, coinvolgendo un ampio dispiegamento di forze. I vigili del fuoco delle caserme di Viterbo e Gradoli sono prontamente intervenuti, affiancati dai sommozzatori, specializzati nella ricerca subacquea. Due elicotteri stanno inoltre sorvolando la zona a bassa quota, nel tentativo di localizzare il Militare scomparso. Thesocialpost.it - Militare disperso nel lago di Bolsena: ricerche senza sosta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio, un giovanedell’Aviazione dell’Esercito è scomparso nelle acque deldidurante un’esercitazione a Capodimonte. La dinamica dell’accaduto, ancora in fase di ricostruzione, suggerisce che ilsi sia immerso nell’acqua durante l’attività addestrativa, ma non sia più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le operazioni di soccorso sono state avviate con la massima urgenza, coinvolgendo un ampio dispiegamento di forze. I vigili del fuoco delle caserme di Viterbo e Gradoli sono prontamente intervenuti, affiancati dai sommozzatori, specializzati nella ricerca subacquea. Due elicotteri stanno inoltre sorvolando la zona a bassa quota, nel tentativo di localizzare ilscomparso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena - In corso le ricerche del soldato dell'Esercito Durante un addestramento in corso oggi nell’area del lago di Bolsena, un militare dell’Esercito è risultato disperso. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. (Sbircialanotizia.it)

Lago di Bolsena - disperso militare dell'Esercito : ricerche ancora in corso - Sarebbe scomparso nelle acque del Lago di Bolsena un militare dell'Esercito italiano nel primo pomeriggio di oggi: a lavoro anche nuclei dei sommozzatori. (Ilgiornale.it)

Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena - (Adnkronos) – Durante un addestramento in corso oggi nell’area del lago di Bolsena, un militare dell’Esercito è risultato disperso. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. —[email protected] (Web Info). (Periodicodaily.com)