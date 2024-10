Mazzotta nuovo presidente Assonave, "formazione e competenze" (Di martedì 22 ottobre 2024) L'assemblea dei soci di Assonave ha eletto, ieri, Biagio Mazzotta, già presidente di Fincantieri, nuovo presidente dell'Associazione. Nel suo discorso di insediamento, Mazzotta ha sottolineato che "l'industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica". Il nuovo presidente ha quindi annunciato uno sforzo verso una "maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l'elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali, evidenziando la necessità di investimenti consistenti in ricerca e sviluppo (R&D)". In questo senso, "il nostro futuro - ha affermato - dipenderà dalla capacità di innovare e di sostenere lo sviluppo tecnologico lungo tutta la filiera, mantenendo alta la competitività delle imprese associate". Quotidiano.net - Mazzotta nuovo presidente Assonave, "formazione e competenze" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L'assemblea dei soci diha eletto, ieri, Biagio, giàdi Fincantieri,dell'Associazione. Nel suo discorso di insediamento,ha sottolineato che "l'industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica". Ilha quindi annunciato uno sforzo verso una "maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l'elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali, evidenziando la necessità di investimenti consistenti in ricerca e sviluppo (R&D)". In questo senso, "il nostro futuro - ha affermato - dipenderà dalla capacità di innovare e di sostenere lo sviluppo tecnologico lungo tutta la filiera, mantenendo alta la competitività delle imprese associate".

Classe 1977 - una in Scienze politiche e una in Giurisprudenza - oltre a un master in Econometria applicata - sostituirà Biagio Mazzotta - oggi presidente di Fincantieri - Ma è stata anche consigliere giuridico di Maria Elena Boschi quando era ministra per le Riforme nell’esecutivo Renzi. «Siccome è brava, lo dicono tutti, ho pensato di indicarla». E poi coordinatore dalle attività dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio del Ministri nel primo governo Conte. Leggi anche › ... (Iodonna.it)

Biagio Mazzotta nuovo presidente di Fincantieri - it. . La nomina avviene previo parere del Comitato per le nomine e con l’approvazione del collegio sindacale. Mazzotta è contestualmente nominato presidente del Cda. Mazzotta è il Ragioniere generale dello Stato uscente. Il consiglio d’amministrazione di Fincantieri nomina per cooptazione Biagio Mazzotta nuovo componente. (Ildenaro.it)

Il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta nominato presidente di Fincantieri (dopo la cacciata dal Mef) - Come rende noto il Mef, Mazzotta ha quindi “comunicato le dimissioni, in via di formalizzazione, dall’incarico di Ragioniere generale dello Stato”, carica che ricopriva dal 2019. “Non saprei dirle”, aveva risposto martedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi le chiede se il governo avrebbe proposto Mazzotta alla presidenza del gruppo navale. (Ilfattoquotidiano.it)