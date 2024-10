Mamma Marina di Guardo ruba la scena alla figlia Chiara Ferragni: il gossip infiamma, è finita col suo compagno? (Di martedì 22 ottobre 2024) Marina Di Guardo e il suo compagno si sono lasciati? La Mamma di Chiara Ferragni potrebbe essere tornata single Marian Di Guardo da diversi anni faceva coppia con Frank Kelcz, ma la loro relazione, contrariamente a quanto si è abituati a fare in casa Ferragni, è sempre stata vissuta nel massimo riserbo: i due sono comparsi sui social raramente, fatta eccezione per qualche foto di gruppo che li ritrae, spesso, insieme alle figlie di lei. Il manager inglese, comunque, sembra aver un ottimo rapporto con Chiara, Valentina e Francesca, le figlie di Marina. Donnapop.it - Mamma Marina di Guardo ruba la scena alla figlia Chiara Ferragni: il gossip infiamma, è finita col suo compagno? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Die il suosi sono lasciati? Ladipotrebbe essere tornata single Marian Dida diversi anni faceva coppia con Frank Kelcz, ma la loro relazione, contrariamente a quanto si è abituati a fare in casa, è sempre stata vissuta nel massimo riserbo: i due sono comparsi sui social raramente, fatta eccezione per qualche foto di gruppo che li ritrae, spesso, insieme alle figlie di lei. Il manager inglese, comunque, sembra aver un ottimo rapporto con, Valentina e Francesca, le figlie di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mamma Musk ride degli inciuci sul flirt del figlio con Meloni : “Ma anche io la guardo con ammirazione” - “Anche io ho guardato Georgia con ammirazione“. Ieri Elon Musk aveva smentito le illazioni sostenendo di essere stato, la sera del presunto dopo-cena, in compagnia della mamma, oggi lei ha confermato. “Ero seduta vicino a Elon”, ha scritto su X. I went back to the hotel with Elon. . Mamma Musk e la premiazione della Meloni La madre del fondatore di Tesla ha poi aggiunto: “Sono tornata in ... (Secoloditalia.it)