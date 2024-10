Lo Stato vince sempre, il libro del magistrato Catello Maresca (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Lo Stato vince sempre è il titolo del libro che sarà presentato giovedì 24 ottobre alle 17.30 nella Sala dei Grandi della Provincia, l’ultimo libro del magistrato Catello Maresca. Con l’autore Francesco Gosciu generale dei carabinieri in congedo. L’incontro sarà introdotto dai salutidel presdiente della Provincia Alessandro Polcri, introduce Francesco Carbini di Agorà, a colloquio con l'autore Francesco Gosciu generale dell'arma dei carabinieri in congedo. Il libro parla delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale e negli appalti. Lanazione.it - Lo Stato vince sempre, il libro del magistrato Catello Maresca Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Loè il titolo delche sarà presentato giovedì 24 ottobre alle 17.30 nella Sala dei Grandi della Provincia, l’ultimodel. Con l’autore Francesco Gosciu generale dei carabinieri in congedo. L’incontro sarà introdotto dai salutidel presdiente della Provincia Alessandro Polcri, introduce Francesco Carbini di Agorà, a colloquio con l'autore Francesco Gosciu generale dell'arma dei carabinieri in congedo. Ilparla delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale e negli appalti.

