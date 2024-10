Liam Payne, lo sfogo dell’ex fidanzata Cheryl Cole: “Era anche il padre di nostro figlio di 7 anni, lasciategli quel poco di dignità rimasta” (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il cuore a pezzi e la voce rotta dal dolore, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, l’ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni. In un lungo e commovente post su Instagram, la cantante britannica chiede rispetto e delicatezza, ricordando al mondo che dietro la figura della pop star c’era un uomo con affetti e legami profondi. “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore, vorrei gentilmente ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano”, scrive Cheryl, pubblicando una foto in bianco e nero di Liam con il loro figlio Bear, 7 anni. “Liam non era solo una popstar e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre”. Ilfattoquotidiano.it - Liam Payne, lo sfogo dell’ex fidanzata Cheryl Cole: “Era anche il padre di nostro figlio di 7 anni, lasciategli quel poco di dignità rimasta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il cuore a pezzi e la voce rotta dal dolore,ricorda, l’ex compagno edi suoBear, tragicamente scomparso a soli 31. In un lungo e commovente post su Instagram, la cantante britca chiede rispetto e delicatezza, ricordando al mondo che dietro la figura della pop star c’era un uomo con affetti e legami profondi. “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore, vorrei gentilmente ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano”, scrive, pubblicando una foto in bianco e nero dicon il loroBear, 7. “non era solo una popstar e una celebrità, era un, un fratello, uno zio, un caro amico e un”.

