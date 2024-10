Incidente all'alba a Milano: investita una donna di 38 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo stridio dei freni e la corsa a sirene spiegate dell'ambulanza. Una donna di 38 anni è stata investita alle prime luci dell'alba di martedì 22 ottobre. L'Incidente è avvenuto in via Giacomo Antonini, all'altezza del civico 50, in zona Vigentino. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale Milanotoday.it - Incidente all'alba a Milano: investita una donna di 38 anni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo stridio dei freni e la corsa a sirene spiegate dell'ambulanza. Unadi 38è stataalle prime luci dell'di martedì 22 ottobre. L'è avvenuto in via Giacomo Antonini, all'altezza del civico 50, in zona Vigentino. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale

Tragico incidente a Tarquinia : una donna di 59 anni perde la vita investita da un’auto - La polizia locale è stata tempestivamente allertata per effettuare i rilievi necessari e garantire il regolare deflusso del traffico nella zona, interrompendo momentaneamente la circolazione. Viste le gravissime condizioni in cui si trovava Maria Antonia Lari, i medici hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito la donna d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli di ... (Gaeta.it)

Investita - donna 65enne viene portata d'urgenza in ospedale - Una donna è stata portata d'urgenza in ospedale nella serata di venerdì, in seguito ad un investimento avvenuto nella Bassa. Erano circa le ore 20, quando una 65enne è stata travolta da un veicolo in via Cavamento, a Cerea, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. In suo soccorso è... (Veronasera.it)