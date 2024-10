Romadailynews.it - Il 23 Ottobre al Castello San Giorgio il Convegno “Dalla Storia alle storie di Maccarese”

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra gli obiettivi dell’evento, in programma dore 9, la diffusione dei risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano Si terrà mercoledì 23ore 9 alSandi, a Fiumicino, ildi. La cultura come strategia di sviluppo territoriale”. L’evento rappresenterà l’occasione per la diffusione dei risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato con i fondi UE della Next Generation nell’ambito del PNRR Cultura – TOCC.