“Ha fatto una cosa brutta, siamo sconvolti”. Grande Fratello, Shaila fuori e in casa solo choc e rabbia (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il solito meccanismo della finta eliminazione, lunedì sera Alfonso Signorini ha accolto in studio prima Lorenzo Spolverato e poi Shaila Gatta. Ma per cominciare loro che sarebbero volati verso il Grande Fratello spagnolo. Proprio così, i due hanno lasciato momentaneamente la casa e i compagni per raggiungere Madrid. Ecco, i compagni: non solo Javier Martinez, anche gli altri sono rimasti spiazzati dal comportamento dell’ex velina. Dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver passato delle notti con lui, nell’ultima puntata del GF Shaila ha detto che fuori dal programma non lo aspetterebbe. Javier c’è rimasto male, ma anche molti dei concorrenti sono rimasti sconvolti e delusi da questo atteggiamento. E in giardino, dopo la diretta, ne hanno parlato. “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il solito meccanismo della finta eliminazione, lunedì sera Alfonso Signorini ha accolto in studio prima Lorenzo Spolverato e poiGatta. Ma per cominciare loro che sarebbero volati verso ilspagnolo. Proprio così, i due hanno lasciato momentaneamente lae i compagni per raggiungere Madrid. Ecco, i compagni: nonJavier Martinez, anche gli altri sono rimasti spiazzati dal comportamento dell’ex velina. Dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver passato delle notti con lui, nell’ultima puntata del GFha detto chedal programma non lo aspetterebbe. Javier c’è rimasto male, ma anche molti dei concorrenti sono rimastie delusi da questo atteggiamento. E in giardino, dopo la diretta, ne hanno parlato. “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso haun grosso errore.

