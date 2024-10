Grande Fratello il web contro Shaila Gatta | Falsa e manipolatrice Cosa è successo con Javier Martinez

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –, dopo la diretta del, andata in onda ieri 21 ottobre, si è confidato con gli altri inquilini e ha raccontato la sua verità su quello che ècon. L’ex velina è stata scelta, insieme a Lorenzo Spolverato, per trascorrere una settimana alversione spagnola e ha dovuto rivelare in diretta quali sono i suoi sentimenti verso il pallavolista. Le confessione ha lasciato senza parole il web., rivolgendosi direttamente alla ballerina ha detto: “Sei una persona che mi fa battere il cuore, vorrei conoscerti fuori”.ha confessato, al contrario, di non provare unsentimento nei confronti die di non essere interessata a conoscerlo meglio: “Se dovessi uscire non sarei disposta ad aspettarlo fuori, sono sincera”, ha detto la ballerina.