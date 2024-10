Governo oggi al giro di boa dei 2 anni, Meloni: “Avanti finché avremo sostegno italiani” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un altro anno alla guida di Palazzo Chigi. Il Governo Meloni spegne oggi, 22 ottobre, la seconda candelina. "finché avremo il sostegno dei cittadini – ha scritto alla vigilia dell'anniversario, la premier Giorgia Meloni sui social – continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un altro anno alla guida di Palazzo Chigi. Ilspegne, 22 ottobre, la seconda candelina. "ildei cittadini – ha scritto alla vigilia dell'versario, la premier Giorgiasui social – continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia

Governo Meloni : Due Anni di Politiche e Sviluppi Significativi - Nell’ambito della politica estera, il governo ha mantenuto una posizione chiara a sostegno dell’Ucraina durante il conflitto con la Russia, continuando a fornire aiuti militari. Uscita dalla Via della Seta e presidenza del G7 L’uscita dall’Iniziativa cinese della Via della Seta ha segnato un altro passaggio importante per il governo Meloni, il quale ha cercato di mantenere relazioni diplomatiche ... (Gaeta.it)

Governo oggi al giro di boa dei 2 anni - Meloni : “Avanti finché avremo sostegno italiani” - Ma la premier rivendica: -60% di sbarchi sul 2023 Un altro anno alla guida di Palazzo Chigi. "Finché avremo il sostegno dei cittadini - ha scritto alla vigilia dell'anniversario, la premier Giorgia Meloni sui social […]. Le tappe fondamentali del 2024, dal burrascoso Memorandum con l'Albania. Il governo Meloni spegne oggi, 22 ottobre, la seconda candelina. (Sbircialanotizia.it)

Il Governo Meloni compie due anni - è settimo per durata : superato Prodi bis - Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, compie due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica”, avendo superato da pochi giorni per durata il secondo Governo Prodi. E’ l’impegno di Palazzo Chigi alla vigilia del secondo anniversario, domani, del giuramento del Governo Meloni. (Ildenaro.it)