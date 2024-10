Elezioni regionali, a Genova trasferite otto sezioni: la guida al voto (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024 si svolgeranno le Elezioni regionali e a Genova saranno 480mila gli elettori chiamati a votare. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15.Subito dopo la chiusura del voto Genovatoday.it - Elezioni regionali, a Genova trasferite otto sezioni: la guida al voto Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28bre 2024 si svolgeranno lee asaranno 480mila gli elettori chiamati a votare. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27bre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28bre, dalle 7 alle 15.Subito dopo la chiusura del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali 2024. Rush finale per la Liguria. Ma si guarda già al 2025 - È questo l’assillo dem: dove scalpitano per tornare da Bruxelles ai governi regionali il pugliese Antonio Decaro, il marchigiano Matteo Ricci e – più invano – il toscano Dario Nardella. Perché le regionali sono sempre il viatico principale delle alleanze e del voto politico. . Una partita ben più rilevante e dirimente delle Europee per il Partito democratico di Elly Schlein. (Quotidiano.net)

Elezioni regionali - si presentano i candidati del Movimento 5 Stelle : "I giovani meritano un futuro migliore" - Il Movimento 5 stelle ha presentato i cinque candidati alle elezioni regionali. Una lista di cinque nomi che vede una maggiore rappresentanza dell'area cesenate con quattro candidati: c'è il consigliere comunale a Cesena Vittorio Valletta, il savignanese Mauro Frisoni che è coordinatore... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - la sfida di Saimir Zmail : “Natalità - imprese locali e formazione per i giovani” - Essendo. In questi anni ho lavorato con dedizione per promuovere valori e principi fondamentali, che sono alla base di una società più giusta e solidale. “Questa candidatura è il frutto del mio impegno in politica, iniziato nel 2016 all’interno del movimento politico del Popolo della Famiglia. (Ternitoday.it)