Come rispondere agli interpelli con Voglioinsegnare.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’introduzione degli interpelli con l’art. 13 comma 23 dell’O.M. 88/2024 ha sollevato numerosi problemi ed ampliato le difficoltà nelle ricerca supplenti da parte delle scuole, ma in particolar modo la ricerca degli incarichi, da parte degli aspiranti docenti. Pubblicazioni non condivise correttamente dagli Uffici Scolastici o non pubblicate affatto, tempi di risposta agli interpelli estremamente L'articolo Come rispondere agli interpelli con Voglioinsegnare.it . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’introduzione deglicon l’art. 13 comma 23 dell’O.M. 88/2024 ha sollevato numerosi problemi ed ampliato le difficoltà nelle ricerca supplenti da parte delle scuole, ma in particolar modo la ricerca degli incarichi, da parte degli aspiranti docenti. Pubblicazioni non condivise correttamente dUffici Scolastici o non pubblicate affatto, tempi di rispostaestremamente L'articolocon.it .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenze 2024 - ecco gli interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] - . L'articolo Supplenze 2024, ecco gli interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. (Orizzontescuola.it)

Supplenze 2024 - elenco interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] - Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. . L'articolo Supplenze 2024, elenco interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Supplenze 2024 - elenco interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] - Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze 2024, elenco interpelli per la ricerca di insegnanti [AVVISI] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)