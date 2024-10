Cantieri, restringimenti e lunghe code. La mattinata in attesa dei pendolari (Di martedì 22 ottobre 2024) Il calvario dei pendolari che di buon mattino si sono diretti al lavoro oppure a scuola dalla Val di Magra verso Spezia è iniziato già prima delle 7 proseguendo poi per gran parte della mattinata. Impossibile arrivare puntuali neppure adottando soluzioni alternative cercando stradine apparentemente conosciute soltanto ai residenti. Tutto bloccato in una colonna di lavori in corso sparsi un po’ ovunque. La mattinata di attesa, passione e altre esternazioni non certo da collegiali, è iniziata già sulla bretella Santo Stefano Magra-La Spezia. Tratto che soltanto da qualche settimana ha liberato la corsia di sorpasso prima della galleria dal cantiere aperto dal concessionario autostradalea nel corso della torrida estate per l’installazione dei nuovi guardail. Lanazione.it - Cantieri, restringimenti e lunghe code. La mattinata in attesa dei pendolari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il calvario deiche di buon mattino si sono diretti al lavoro oppure a scuola dalla Val di Magra verso Spezia è iniziato già prima delle 7 proseguendo poi per gran parte della. Impossibile arrivare puntuali neppure adottando soluzioni alternative cercando stradine apparentemente conosciute soltanto ai residenti. Tutto bloccato in una colonna di lavori in corso sparsi un po’ ovunque. Ladi, passione e altre esternazioni non certo da collegiali, è iniziata già sulla bretella Santo Stefano Magra-La Spezia. Tratto che soltanto da qualche settimana ha liberato la corsia di sorpasso prima della galleria dal cantiere aperto dal concessionario autostradalea nel corso della torrida estate per l’installazione dei nuovi guardail.

