Rompipallone.it - Calciomercato, Giuntoli chiude due colpi: annuncio e firma con la Juve

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Ottobre 2024 22:43 di Alessandro Basta Il futuro dellapassa da due operazioni importanti in sede di: Cristiano√® sempre pi√Ļ vicino alladi due calciatori Stasera laera impegnata in un complicato impegno in Champions League contro lo Stoccarda, ma ilnon dorme mai e potrebbe portare in doteimportanti per la Vecchia Signora, che puntano a stabilizzare i bianconeri come una delle maggiori potenze in campo italiano e internazionale. Finora Madama ha mostrato sul campo grande stabilit√† in fase difensiva, ma ancora qualcosa manca in quella offensiva, almeno a giudicare dalle statistiche e da alcuni risultati della squadra. Intanto, Cristianosembra gi√† aver preso due decisioni parecchio importanti per il futuro del club.