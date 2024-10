Aprilia / Mettono a segno una rapina ai danni di un commerciante, indagini in corso (Di martedì 22 ottobre 2024) Aprilia – Nella mattinata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT) sono intervenuti presso un’attività commerciale del luogo, dove, poco prima, due uomini si erano resi responsabili della sottrazione di merce in esposizione. Successivamente, i suddetti, essendo stati sorpresi, al fine di allontanarsi e sottrarsi alle loro responsabilità, hanno spintonato il titolare L'articolo Aprilia / Mettono a segno una rapina ai danni di un commerciante, indagini in corso Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Aprilia / Mettono a segno una rapina ai danni di un commerciante, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Nella mattinata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di(LT) sono intervenuti presso un’attività commerciale del luogo, dove, poco prima, due uomini si erano resi responsabili della sottrazione di merce in esposizione. Successivamente, i suddetti, essendo stati sorpresi, al fine di allontanarsi e sottrarsi alle loro responsabilità, hanno spintonato il titolare L'articolounaaidi uninTemporeale Quotidiano.

