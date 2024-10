Agostina scomparsa a Palma di Minorca, si fa strada una macabra ipotesi: schiacciata nel camion del rifiuti? (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 2 ottobre non si hanno più notizie di Agostina Rubini Medina, studentessa argentina di 24 anni in viaggio a Palma di Minorca. Dopo 3 settimane di indagini gli inquirenti hanno forse scoperto la macabra verità: la 24enne sarebbe svenuta all’interno del camion dei rifiuti e sarebbe morta schiacciata. Sembra che la ragazza stesse trascorrendo la serata con degli amici in un locale, ma da allora nessuna ha saputo che fine abbia fatto. Nell’impianto di smaltimento dei rifiuti sono stati trovati dei resti umani e proprio lì il suo telefono aveva agganciato l’ultima volta la cella telefonica. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 2 ottobre non si hanno più notizie diRubini Medina, studentessa argentina di 24 anni in viaggio adi. Dopo 3 settimane di indagini gli inquirenti hanno forse scoperto laverità: la 24enne sarebbe svenuta all’interno deldeie sarebbe morta. Sembra che la ragazza stesse trascorrendo la serata con degli amici in un locale, ma da allora nessuna ha saputo che fine abbia fatto. Nell’impianto di smaltimento deisono stati trovati dei resti umani e proprio lì il suo telefono aveva agganciato l’ultima volta la cella telefonica.

