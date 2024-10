Velvetmag.it - Ultimo realizza il suo sogno per la decima volta: un’altra data all’Olimpico

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La preparazione diai prossimi live non è ancora iniziata. Il cantante, dopo il successo nel tour estivo negli stadi, si è preso del tempo da dedicare alla sua nascente famiglia, ma è pronto a tornare. Infatti, lo farà già nell’estate 2025 con il prossimo tour negli stadi italiani. Negli ultimi anninon si è dato tregua e continua a ritornare dal suo pubblico. L’artista, infatti, ha annunciato a gran sorpresa nel corso della prima tra le tre datel’estate scorsa il tour negli stadi italiani che prenderà vita nel 2025. Nel frattempo, si è preso una pausa a New York insieme alla sua famiglia.pronto areil suo, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUnad occhi aperta che non finisce mai.sognava fin dagli esordi della sua carriera di potersi esibire allo Stadio Olimpico di Roma.