Thiago Motta sorride a metà | colloquio con Giuntoli e due big fuori per la Champions | VIDEO CM IT

Juventus impegnata domani sera in Champions League nella sfida contro lo Stoccarda: le possibili scelte di Thiago Motta La Juventus prepara la sfida di domani sera in Champions League contro lo Stoccarda, con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi con PSV Eindhoven e Lipsia. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itThiago Motta sorride a metà nella rifinitura di questa mattina alla Continassa: l'allenatore bianconero recupera McKennie, mentre dovrà fa fare ancora a meno di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il centrocampista statunitense, che si è allenato con il solito tutore alla spalla, nel breve scorcio di allenamento dedicato alla stampa ha dimostrato di aver recuperato appieno dall'infortunio muscolare accusato in nazionale e che lo aveva messo ko per l'ultima gara di campionato contro la Lazio.

