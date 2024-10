Terremoto di magnitudo 58 colpisce l’isola di Tapat Indonesia orientale

Terremoto di magnitudo 5,8 colpisce l’isola di Tapat, Indonesia orientale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Terremoto superficiale di magnitudo 5,8 ha scosso l’isola di Tapat, situata nel mare delle Molucche, in Indonesia orientale, come riportato dall’US Geological Survey (USGS). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri alle 10:24 ora locale. Attualmente, non ci sono segnalazioni di vittime o danni significativi sull’isola, che conta una popolazione di circa 50.000 abitanti. L’agenzia meteorologica e geofisica Indonesiana ha escluso la possibilità di uno tsunami, rassicurando la popolazione locale. L'articolo Terremoto di magnitudo 5,8 colpisce l’isola di Tapat, Indonesia orientale proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5,8 colpisce l’isola di Tapat, Indonesia orientale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unsuperficiale di5,8 ha scossodi, situata nel mare delle Molucche, in, come riportato dall’US Geological Survey (USGS). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri alle 10:24 ora locale. Attualmente, non ci sono segnalazioni di vittime o danni significativi sul, che conta una popolazione di circa 50.000 abitanti. L’agenzia meteorologica e geofisicana ha escluso la possibilità di uno tsunami, rassicurando la popolazione locale. L'articolodi5,8diproviene da The Social Post.

