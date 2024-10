Successo per il servizio di screening cardiologico a Santa Marinella, istituito dalla Farmacia Baia di Ponente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di sabato scorso, Santa Marinella ha ospitato una significativa iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache. Presso la Farmacia Comunale Baia di Ponente, situata in via Etruria, un gran numero di cittadini ha avuto l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiologico, con focus particolare sulla valutazione elettrocardiografica. Un’iniziativa che sta contribuendo a rafforzare la consapevolezza sulla salute e sulla prevenzione a livello locale. La risposta della comunità e il valore della prevenzione Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha elogiato l’importanza di queste iniziative, sottolineando che “una nuova iniziativa al fine di sviluppare sul nostro territorio a beneficio di tutta la Comunità una profonda e più strutturata cultura della prevenzione per quanto riguarda la Salute” è essenziale. Gaeta.it - Successo per il servizio di screening cardiologico a Santa Marinella, istituito dalla Farmacia Baia di Ponente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di sabato scorso,ha ospitato una significativa iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache. Presso laComunaledi, situata in via Etruria, un gran numero di cittadini ha avuto l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a uno, con focus particolare sulla valutazione elettrocardiografica. Un’iniziativa che sta contribuendo a rafforzare la consapevolezza sulla salute e sulla prevenzione a livello locale. La risposta della comunità e il valore della prevenzione Il sindaco di, Pietro Tidei, ha elogiato l’importanza di queste iniziative, sottolineando che “una nuova iniziativa al fine di sviluppare sul nostro territorio a beneficio di tutta la Comunità una profonda e più strutturata cultura della prevenzione per quanto riguarda la Salute” è essenziale.

