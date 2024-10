Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 9a alla 18a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.Una variazione neldi anticipi e posticipi diA con il programma che è completo fino al 30 dicembre. Vista la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioniive, Venezia-Parma della 12^si giocherà sabato 9 novembre alle 15 invece che venerdì 8 novembre come era invece preventivato.