Gaeta.it - Salvataggio eroico a Osimo: vigili del fuoco estraggono un uomo intrappolato sotto un’auto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente ha scosso la tranquillità di via Montefanese, a, quando unè rimastola propria autovettura mentre tentava di effettuare alcuni lavori di manutenzione. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo deidel, che hanno utilizzato attrezzature specializzate per garantire unsicuro e rapido. L’incidente e l’intervento dei soccorsi L’allerta è scattata intorno alle 17:00, quando alcuni passanti hanno notato una vettura posteggiata in modo anomalo e hanno sentito le grida di aiuto provenienti dail veicolo. Immediatamente è stata allertata la centrale deidel, che ha inviato una squadra sul posto. I pompieri sono giunti rapidamente in via Montefanese, portando con sé cuscini ad aria e strumentazione utile per sollevare l’auto pesante.