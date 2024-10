Rosa Bianchini di Tuscania tra i migliori giovani imprenditori agricoli del Lazio (Di lunedì 21 ottobre 2024) OSCAR GREENSette Oscar green 2024, ossia il concorso di Coldiretti Lazio che ogni anno premia le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli. Tra i premiati, a Bolsena, dove nel fine settimana si è svolto il primo Meeting del turismo rurale e del cibo, anche la viterbese Rosa Bianchini Viterbotoday.it - Rosa Bianchini di Tuscania tra i migliori giovani imprenditori agricoli del Lazio Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) OSCAR GREENSette Oscar green 2024, ossia il concorso di Coldirettiche ogni anno premia le idee innovative dei. Tra i premiati, a Bolsena, dove nel fine settimana si è svolto il primo Meeting del turismo rurale e del cibo, anche la viterbese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondi “Progetto Integrato Giovani" : nei guai 4 imprenditori agricoli - sequestro pari ad oltre 470mila euro - Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Europea EPPO (European Public Prosecutor’s Office) dell'Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un valore pari ad... (Salernotoday.it)

Confcommercio - Giorgia Aceto è la nuova presidente provinciale dei Giovani imprenditori - Il suo nome è Giorgia Aceto ed è la nuova presidente provinciale dei Giovani imprenditori di Confcommercio Ferrara. Nel corso della giornata di venerdì 18 è stata eletta per acclamazione, nell'ambito dell'assemblea del Gruppo Giovani Under 42. Dopo il diploma all'Istituto 'Einaudi' di Ferrara... (Ferraratoday.it)

Cresce il numero di giovani imprenditori in Italia : 144mila startup innovative combattono la crisi - La mancanza di accesso a finanziamenti adeguati, la burocrazia e la necessità di creare un network di supporto sono fattori critici che possano ostacolare la crescita delle loro startup. Non è da sottovalutare, infine, l’importanza del networking e delle alleanze strategiche che possono fornire non solo supporto, ma anche visibilità e opportunità di crescita nel mercato. (Gaeta.it)