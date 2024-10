Red Dead Redemption, è in arrivo anche la versione PS5? Lo suggerisce un indizio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pare che Rockstar Games sia al lavoro anche sulla versione PS5 di Red Dead Redemption, supportando di conseguenza la console di Sony con una versione nativa (con comparto tecnico migliorato) dell’apprezzato gioco con protagonista John Marston. Appena pochi giorni dopo l’annuncio della versione PC, la community ha prontamente segnalato proprio in queste ore un indizio che suggerisce l’arrivo della versione PlayStation 5 del primo capitolo della serie di Rockstar Games, con questa nuova edizione in grado di sfruttare direttamente l’hardware della console. Addentrandoci nello specifico della questione, dando un’occhiata al profilo LinkedIn di uno sviluppatore Rockstar Games è possibile scoprire che il nostro ha lavorato in passato alle versioni PlayStation 5 e Nintendo Switch del titolo. Game-experience.it - Red Dead Redemption, è in arrivo anche la versione PS5? Lo suggerisce un indizio Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pare che Rockstar Games sia al lavorosulladi Red, supportando di conseguenza la console di Sony con unanativa (con comparto tecnico migliorato) dell’apprezzato gioco con protagonista John Marston. Appena pochi giorni dopo l’annuncio dellaPC, la community ha prontamente segnalato proprio in queste ore unchel’dellaPlayStation 5 del primo capitolo della serie di Rockstar Games, con questa nuova edizione in grado di sfruttare direttamente l’hardware della console. Addentrandoci nello specifico della questione, dando un’occhiata al profilo LinkedIn di uno sviluppatore Rockstar Games è possibile scoprire che il nostro ha lavorato in passato alle versioni PlayStation 5 e Nintendo Switch del titolo.

