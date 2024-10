Abruzzo24ore.tv - Primi successi della stagione agonistica del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Teramo - Nel weekend 19-20 ottobre si è svolta a Roseto degli Abruzzi la Coppa Italia Master, Under 12 e Under 14, competizione a livello nazionale di Kata e Kumite. Ildiretto dal M° Benedetto Arnone ha guidato un'eccezionale ripresa dell'attivitàdei giovanissimi del CPGA. Questa è stata la prima garaa livello italiano ed ha visto il debutto di tre nuovi agonisti di kata, Gabriele Campetta (U12 Blu-Marroni), Marco Di Giacomantonio (U12 Blu-Marroni) e Pietro Ferretti (U12 Blu-Marroni). I neo agonisti hanno ben figurato nella compagine nazionale Fijlkam, riportando rispettivamente un ottavo, un settimo ed un meritato terzo posto per Pietro Ferretti che gli ha permesso di portare a casa una bella medaglia di Bronzo dopo aver eseguito delle eccellenti prove.