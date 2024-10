Pesci Piccoli 2, cronaca di una surreale giornata sul set (Di lunedì 21 ottobre 2024) La seconda stagione della serie di TheJackaL andrà su Prime Video nella primavera del 2025 ma intanto siamo stati sul set della puntata speciale, quella che è tutto tranne che la Melevisione Wired.it - Pesci Piccoli 2, cronaca di una surreale giornata sul set Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La seconda stagione della serie di TheJackaL andrà su Prime Video nella primavera del 2025 ma intanto siamo stati sul set della puntata speciale, quella che è tutto tranne che la Melevisione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La seconda stagione di “Ma i pesci piccoli cresceranno” arriverà nel 2025 su Prime Video - Il regista Francesco Ebbasta sottolinea l’intento di costruire una rappresentazione universale del raccontare ed affrontare le diversità, ponendo in risalto l’importanza dell’accettazione in un contesto che potrebbe facilmente riprodurre situazioni della vita reale, senza vincolarsi a una precisa geografia. (Gaeta.it)

“Ho tanti piccoli linfomi - mi devo operare. Domani il mio primo intervento” : l’annuncio di Peppe Di Napoli - il pescivendolo star di TikTok - “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato”, ha scritto Di Napoli, divenuto una celebrità su TikTok per il suo slogan “A cascata” e per i suoi show dietro il banco del pesce fresco. Non è la prima volta che Peppe Di Napoli affronta un problema di salute: già nel 2023 aveva condiviso un video dall’ospedale, ricevendo ... (Ilfattoquotidiano.it)