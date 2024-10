Ornella Vanoni: “Elodie sa usare il corpo ma deve studiare. Celentano non esce di casa per paura dei virus” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell'appuntamento del 21 ottobre, Ornella Vanoni riceverà il Tapiro d'oro di Striscia La Notizia. Intervistata da Valerio Staffelli, la cantante ha detto la sua sulla querelle tra Adriano Celentano e Teo Teocoli. E su Elodie: "Sa usare il corpo, ma deve studiare di più". Fanpage.it - Ornella Vanoni: “Elodie sa usare il corpo ma deve studiare. Celentano non esce di casa per paura dei virus” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell'appuntamento del 21 ottobre,riceverà il Tapiro d'oro di Striscia La Notizia. Intervistata da Valerio Staffelli, la cantante ha detto la sua sulla querelle tra Adrianoe Teo Teocoli. E su Elodie: "Sail, madi più".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ornella Vanoni : “Elodie deve studiare di più e Celentano teme i virus” - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20. 35). Infine, quando Staffelli le chiede se ha trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, la cantante milanese rivela: “Me le faccio io che faccio prima”. “Non so perché non la voglia fare, mi dice vedrai, vedrai…”, glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: “Ma se non ... (Lapresse.it)

Patrizia Groppelli si intromette fra Elodie e Ornella Vanoni : “Lei ha rotto!” - Quando poi la conversazione si è spostata sui look di Elodie, Patrizia Groppelli ha aggiunto: “Ornella Vanoni se fosse nata in quest’epoca sarebbe come Elodie, mezza smut4ndata sul palco“. Quel che è certo è che sono anni che le persone e i colleghi criticano Elodie (Gino Paoli, Don Backy. IT (@BITCHYFit) December 15, 2023 Elodie, le parole su Ornella Vanoni “Ti Voglio è uno dei miei brani ... (Biccy.it)

Ornella Vanoni festeggia 90 anni con un nuovo album “Diverse” - un tuffo nel passato e nel futuro musicale - Accanto al singolo ci sono diverse altre tracce che meritano attenzione, tra cui “Io so che ti amerò”, “Ricetta di donna” e “Ti voglio”, che presenta la partecipazione di dieci artisti contemporanei come Elodie e Ditonellapiaga. Tutti i formati sono concepiti per offrire ai fan di Ornella la possibilità di godere di questo album in modi unici e personalizzati. (Gaeta.it)