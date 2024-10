Napoli – New York: primo trailer per l'avventuroso road movie di Gabriele Salvatores (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il primo avvincente trailer di Napoli - New York, epopea a misura di bambino diretta da Gabriele Salvatores, al cinema dal 21 novembre. Un trailer emozionante e pieno di calore anticipa l'arrivo al cinema di Napoli - New York, nuova avventurosa pellicola diretta da Gabriele Salvatores, in sala dal 21 novembre con 01 Distribution. Un'epopea narrata ancora una volta dal punto di vista dei bambini, visto che i piccoli napoletani Carmine e Celestina decidono di salpare alla volta dell'America per sfuggire alla fame e alla miseria della Napoli del dopoguerra. Il trailer mostra l'astuzia e i trucchi dei due piccoli passeggeri per sopravvivere da clandestini su una nave diretta a New York dove proveranno a ricongiungersi con la sorella maggiore di Celestina, emigrata Movieplayer.it - Napoli – New York: primo trailer per l'avventuroso road movie di Gabriele Salvatores Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilavvincentedi- New, epopea a misura di bambino diretta da, al cinema dal 21 novembre. Unemozionante e pieno di calore anticipa l'arrivo al cinema di- New, nuova avventurosa pellicola diretta da, in sala dal 21 novembre con 01 Distribution. Un'epopea narrata ancora una volta dal punto di vista dei bambini, visto che i piccoli napoletani Carmine e Celestina decidono di salpare alla volta dell'America per sfuggire alla fame e alla miseria delladel dopoguerra. Ilmostra l'astuzia e i trucchi dei due piccoli passeggeri per sopravvivere da clandestini su una nave diretta a Newdove proveranno a ricongiungersi con la sorella maggiore di Celestina, emigrata

La Federico II di Napoli celebra i suoi 800 anni anche a New York - Verranno presentate le attività dell’incubatore per start-up. . Seguirà, dopo qualche giorno, la presentazione dell’Ateneo a Washington alla riunione annuale del NIAF, National Italian American Foundation, un ente che da tanti anni promuove i legami Italia-USA e i valori della cultura italiana in America”. (Impresaitaliana.net)

Napoli – New York : Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games - Nell'attesa Salvatore e Perez sveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di Napoli-New York, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis, anche …. Gabriele Salvatores e il mago degli effetti speciali Victor Perez sveleranno i retroscena della lavorazione di Napoli - New York a Lucca Comics & Games 2024. (Movieplayer.it)

Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games - Per la realizzazione degli effetti speciali di Napoli-New York sono infatti stati coinvolti numerosi studi di VFX, riunendo un team di 167 persone che hanno collaborato da diverse parti del mondo. Gli effetti visivi di Napoli-New York esplora il processo artistico, la scienza e la tecnologia impiegati per creare gli incredibili effetti visivi del nuovo e attesissimo lungometraggio firmato da ... (Nerdpool.it)