Quotidiano.net - Morto il fumettista Massimiliano Frezzato, creò ‘I custodi del Maser’

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino, 21 ottobre 2024 – Mancherà anche a chi non lo conosceva di persona ma si era appassionato alla sua arte. Il: se ne è andato in punta di piedi dopo una lunga malattia. Torinesei, classe 1967, era uno dei più apprezzati disegnatori italiani. Famoso anche all’estero grazie alla saga ‘Idel, uscita in diversi paesi nel mondo, che lo terrà impegnato quasi 10 anni, dal 1996 al 2005, prima come illustratore poi solo come autore e supervisore con la penna affidata a Fabio Ruotolo. Nove volumi per tre trilogie, che avranno successo soprattutto negli Usa. Prima ancora aveva dato forma al personaggio di Margot nato dalla penna di Jerome Charyn. “Margot in Badtown” e poi Margot in Badtown” sono pubblicati a partire dal 1990 da Comics Usa.