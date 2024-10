Meghan Markle sempre più sola: la prima foto senza anello di fidanzamento, i motivi della crisi con Harry (Di lunedì 21 ottobre 2024) Meghan Markle è sempre più lontana da Harry: la crisi della coppia sembra essere ormai acclarata. L’indizio fotografico parla chiaro. Meghan Markle sembra aver preso una direzione diversa, la strada della complicità e dell’amore coniugale parrebbe essere finita. La decisione non è ancora definitiva, ma ci sono degli indizi in grado di definire chiaramente la volontà di una pausa di riflessione. Un distaccamento non ancora netto, ma profondo, da Harry e l’esigenza di capire in che modo ripartire. Meghan Markle in crisi con l’ex Duca di Sussex (ANSA-CityRumors.it)Le crisi, in passato, ci sono state. Anche piuttosto forti, ma questa sembra essere quella più stringente. In grado di definire un prossimo futuro diverso. Cityrumors.it - Meghan Markle sempre più sola: la prima foto senza anello di fidanzamento, i motivi della crisi con Harry Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)più lontana da: lacoppia sembra essere ormai acclarata. L’indiziografico parla chiaro.sembra aver preso una direzione diversa, la stradacomplicità e dell’amore coniugale parrebbe essere finita. La decisione non è ancora definitiva, ma ci sono degli indizi in grado di definire chiaramente la volontà di una pausa di riflessione. Un distaccamento non ancora netto, ma profondo, dae l’esigenza di capire in che modo ripartire.incon l’ex Duca di Sussex (ANSA-CityRumors.it)Le, in passato, ci sono state. Anche piuttosto forti, ma questa sembra essere quella più stringente. In grado di definire un prossimo futuro diverso.

